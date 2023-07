L’esterno dell’Inter Federico Dimarco fa una piccola analisi dei movimenti di mercato della sua squadra.

Federico Dimarco ha detto la sua sulla scorsa e sulla prossima stagione dell’Inter nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube di Soccerking. “Sicuramente la scorsa stagione è stata una delle più importanti e più belle fin qui della mia carriera. Abbiamo vinto due trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e abbiamo raggiunto un risultato importantissimo in Champions League, anche se abbiamo perso la finale”.

Marcus Thuram

“L’importante era rendere orgogliosi società e tifosi, questa è stata la cosa più importante. Abbiamo perso tanti giocatori di esperienza, giocatori forti, però allo stesso tempo abbiamo preso ragazzi più giovani, di grande prospettiva, che hanno già giocato partite importanti come Frattesi, Thuram e Bisseck. Poi come giocatore di esperienza, che ha fatto finali di Champions, abbiamo preso Cuadrado. Il Paris Saint-Germain è una squadra europea, forte, piena di campioni. L’Al-Nassr uguale, ha preso tanti giocatori dall’Europa, poi ci gioca un nostro ex compagno di squadra, Marcelo Brozovic“.

L’articolo Dimarco: “La cosa più importante è rendere orgogliosi tifosi e società, sono arrivati calciatori giovani di grande prospettiva” proviene da Notizie Inter.

