Il PSG ha già scelto quello che potrebbe essere il sostituto di Kylian Mbappé: pronta un’offerta da 100 milioni per lui

Secondo quanto scrive il The Indipendent, con l’addio di Kylian Mbappé al PSG, il club parigino potrebbe dare un assalto deciso ad Harry Kane.

L’inglese è stato individuato come sostituto numero uno del fuoriclasse francese, sul quale sta stringendo con decisione l’Al Hilal. Per il Tottenham possibile offerta da oltre 100 milioni per il proprio capitano.

