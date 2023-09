Federico Dimarco è sempre più un giocatore fondamentale per l’Inter nella costruzione delle azioni offensive

Quasi tutte le azioni offensive dell’Inter passano dai piedi di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro sta vivendo una crescita costante nelle ultime due stagioni e fioccano gli assist per i propri compagni.

Su inter.it si legge: «DIMARCO, UOMO ASSIST – Continua il momento positivo per Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro ieri è stato autore di un’ottima prestazione, servendo l’assist a Thuram per il gol dell’1-0.

Il numero 32 ha fornito cinque assist in Serie A nel 2023, nessuno ha fatto meglio di lui».

L'articolo Dimarco sempre più uomo-assist, nessuno meglio di lui in Serie A: il dato proviene da Inter News 24.

