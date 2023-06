L’esterno dell’Inter Federico Dimarco è il giocatore nerazzurro andato più vicino a segnare in finale di Champions League.

Federico Dimarco su Instagram espone il suo stato d’animo in seguito alla sconfitta subita per manco del Manchester City. “È dura. Abbiamo lasciato sul campo la nostra anima ma non è bastato”.

Federico Dimarco

“Fa male, ma dobbiamo essere orgogliosi di tutto il lavoro svolto e di essere andati a un passo da un’impresa storica. Voglio poi ringraziare i nostri tifosi. Voi avete vinto: a Istanbul, a Milano, a San Siro, ovunque. Oggi più che mai: ci sono giorni in cui essere Interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore“.

