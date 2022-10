Dimissioni Baldini, il tecnico ha deciso di lasciare la panchina del Perugia: l’annuncio in conferenza stampa

In conferenza, Silvio Baldini ha dato le dimissioni da allenatore del Perugia.

LE PAROLE – «Per rispetto per me stesso la mia avventura è finita. Questo è un gruppo di bravissimi calciatori, ma la famiglia non c’è. Ognuno pensa per per se stesso. Ho visto molte superficialità, molti personalismi e molte cose che non mi piacciono, con tanta gente che si sente importante solo se è titolare».

L’articolo Dimissioni Baldini, il tecnico: «Al Perugia ognuno pensa per se stesso» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG