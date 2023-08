Simone Pafundi, giovanissimo fantasista dell’Udinese, ha detto la sua dopo le dimissioni di Roberto Mancini: le parole

Il giovanissimo Simone Pafundi, fantasista dell’Udinese lanciato dalla Nazionale di Mancini, ha commentato così su Instagram le dimissioni del ct.

LE PAROLE– Non ci sono abbastanza parole per esprimere tutta la mia gratidutine per la stima, la fiducia, l’opportunità che ho ricevuto. Ne userò una sola. GRAZIE. Grazie di cuore Mister Mancini

The post Dimissioni Mancini, Pafundi non si trattiene: «Non riesco proprio a…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG