Dimissioni Sarri, in Spagna Mundo Deportivo lancia la sua candidatura per la panchina del Barcellona dopo Xavi: «Ha il DNA giusto»

Dopo le sue dimissioni di oggi, Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Mentre i biancocelesti ora dovranno cercare un sostituto da mettere in panchina sabato sera contro il Frosinone, per il tecnico toscano ci sono già indiscrezioni sul suo futuro.

Mundo Deportivo infatti ha inserito anche lui tra i candidati a prendere il posto di Xavi a giugno sulla panchina del Barcellona. A suo favore c’è il fatto che si è liberato e, come riporta il giornale spagnolo, ha il “DNA” giusto per allenare i blaugrana, ricordando anche che Pep Guardiola lo aveva elogiato molto ai tempi del Napoli.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG