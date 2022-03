L’attaccante del Portogallo Diogo Jota spiega le difficoltà del match con la Turchia ma è convinto di andare ai Mondiali.

L’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota si prepara ai playoff Mondiali. “Non è la situazione ideale, ma è quella in cui ci troviamo e dobbiamo affrontarla in maniera responsabile. Non c’è molto da drammatizzare, è una partita di calcio“.

“Credo che possiamo vincere, abbiamo tutte le condizioni per andare al Mondiale. Noi favoriti? Ci auguriamo di confermarlo in campo. Non sarà una partita facile contrariamente a quanto si possa pensare, la Turchia ha chiuso il girone dietro l’Olanda e l’ha anche battuta. Sarà una finale, speriamo che il Portogallo dimostri sul campo di essere migliore della Turchia“.

