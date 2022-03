L’asso portoghese Cristiano Ronaldo è molto carico in vista dei playoff Mondiali che si terranno in questi giorni.

I campionati si fermano per permettere alle nazionali di giocare; alcune di queste sono impegnate negli importantissimi playoff Mondiali. Il Portogallo affronterà giovedì la Turchia e poi eventualmente in finale la vincente di Italia-Macedonia. L’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo carica sé stesso ed i compagni con un messaggio su Instagram.

“Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di poter rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il cammino non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per i nostri avversari che andremo ad affrontare e che hanno i nostri stessi obiettivi. Ma, insieme, lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita”.

