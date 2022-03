Il commissario tecnico dell’Olanda Louis Van Gaal non usa mezzi termini nello scagliarsi contro la scelta di giocare i Mondiali in Qatar.

L’allenatore della nazionale olandese Louis Van Gaal in conferenza stampa prima della gare contro Danimarca e Germania ha usato toni molto duri riguardo la scelta di assegnare i Mondiali di calcio al Qatar. “Che la Coppa del Mondo si giochi lì è ridicolo. Dovremmo giocare in un paese perché così lì cresca il calcio, questa è una stronzata“.

Pallone Champions League

“Si tratta solo di soldi e interessi commerciali della FIFA. Perché, secondo lei, non faccio parte di un comitato dell’associazione calcistica mondiale FIFA o dell’associazione calcistica europea UEFA? Mi sono sempre opposto a questo. Non è giusto. Posso dirlo in Qatar, ma sfortunatamente questo non aiuta il mondo a sbarazzarsi di questo problema”.

