Verratti suona la carica in vista del match dell’Italia dei playoff contro la Macedonia del Nord. Queste le parole del centrocampista.

Marco Verratti ha parlato in vista del match che attende l’Italia contro la Macedonia del Nord nella partita valida per la semifinale dei play off per i Mondiali 2022. La partita si terrà al Renzo Barbera di Palermo.

Queste le parole del centrocampista: “Bisogna essere fiduciosi, pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. Come fatto durante l’Europeo, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia”.

Aggiunge: “Siamo abituati a giocare con questa pressione, è un momento importantissimo per noi, lo sappiamo, non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale, ma l’unica cosa che conosco è lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c’è da fare. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti”.

Marco Verratti

Conclude sul momento dell’Italia: “Abbiamo consapevolezza e fiducia in noi, abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria lì e per questo hai una forza in più. Molti ci temono, al PSG ci sono molti portoghesi e lo sanno. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Credo abbiamo tante possibilità di passare il turno”.

