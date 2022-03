Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini inizia a preparare l’importantissima sfida dei playoff mondiali.

Giovedì sera l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia, un appuntamento da non fallire, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa di Roberto Mancini. “Dobbiamo restare concentrati su ciò che possiamo fare e ho cercato di portare chi ho ritenuto potesse essermi più utile. Balotelli? Non abbiamo spazio per provare cose nuove. La base è quella che ha vinto gli Europei, tranne Bernardeschi che non sta benissimo e altri visto che non potevo chiamarne 40. Ne ho già tanti così e su chi non sta benissimo faremo le nostre valutazioni”.

Nazionale italiana

“Attenzione alla Macedonia del Nord, non sarà una gara scontata. Ci sono due scenari, ma al piano B pensateci voi. Io penso solo in positivo perché abbiamo basi solide e penso che tutta andrà bene. Non sarà semplice, forse non avremmo meritato di ritrovarci qui, ma siamo andati in difficoltà e ci sta. In questo modo abbiamo ottenuto risultati e credo che attraverso il gioco niente arriva per caso. Avremmo fatto a meno di queste partite, ma i ragazzi stanno bene e siamo pronti. Abbiamo attaccanti diversi da provare in base alla partita. Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per farlo dobbiamo vincere queste due partite, per andarci. Abbiamo poco tempo per preparare la sfida alla Macedonia del Nord, ma non sono preoccupato“.

