Dionisi Juve, nome a sorpresa per il sostituto di Massimiliano Allegri: arriverà lui in estate? Qual è la situazione

Secondo quanto scrive Gazzetta.it, anche Federico Dionisi sarebbe nella lista dei possibili allenatori della Juventus in caso di addio di Allegri a fine stagione.

Il tecnico del Sassuolo è un profilo che piace per giovinezza e costi contenuti, ma al momento il club neroverde non ha intenzione di lasciarlo andare via.

