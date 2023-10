Alessio Dionisi, dopo Sassuolo–Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le dichiarazioni del tecnico, reduce dal doppio successo contro Juve e Inter.

DIONISI – «Le partite giocate pesano non solo sulle gambe ma anche sulla testa, nel secondo tempo ho dovuto fare sostituzioni per problemi fisici però chi è entrato ha fatto ciò che doveva. Loro hanno creato di più dopo, c’è rammarico perché era l’occasione per dare continuità. Non eravamo prima quelli che devono battere tutte le big, così come ora non dobbiamo abbatterci per questa sconfitta».

