Juric infiamma il Derby: «Vogliamo vincere per noi e per tutti i tifosi». Le dichiarazioni del tecnico granata

Ivan Juric, a DAZN, pensa già al Derby della Mole. Le sue parole verso la sfida alla Juve dopo il pareggio contro il Verona.

DERBY – «Sarà come sempre dura e tosta, si giocherà sugli errori degli altri. Al terzo anno nel derby vorrei fare grandi cose, c’è voglia di vincere per noi e per tutti i tifosi. Vogliamo fare ancora di più, ce la metteremo tutta».

The post Juric infiamma il Derby: «Vogliamo vincere per noi e per tutti i tifosi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG