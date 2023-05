Le parole in conferenza stampa di Alessio Dionisi su quello che sarà il match di San Siro Inter-Sassuolo di domani

Alessio Dionisi ha parlato così in conferenza stampa in vista del prossimo impegno del Sassuolo contro l’Inter. In quel di San Siro.

LE PAROLE – «Purtroppo il detto è ‘non c’è due senza tre’ ma sarà la quarta volta. Scherzi a parte, affrontiamo l’Inter in uno dei loro migliori momenti, cosa che non era stata all’andata. Non è semplice affrontare l’Inter adesso, anche in precedenza le prestazioni erano positive, penso alla Fiorentina, aveva creato tantissimo. Sappiamo che sarà molto difficile ma anche molto stimolante perché giochiamo con una delle favorite, una delle più forti del nostro campionato, semifinalista di Champions, questo la dice lunga sul loro valore. Siamo motivati, sapendo che partiamo sfavoriti».

L’articolo Dionisi pre Sassuolo-Inter: «Partita difficile, ma che porta grandi stimoli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG