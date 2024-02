Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, prima del calcio d’inizio della partita dei neroverdi contro il Bologna

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Bologna-Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Quello che ho chiesto alla squadra: che non ho visto nel primo tempo della scorsa partita e che dobbiamo mettere oggi. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, con un pubblico che li trascinerà, per noi è un derby e vogliamo riscattarci. Non sarà facile, ma lo dare tutto».

CAMBI – «Ho messo intensità, speriamo di metterci anche coraggio e personalità: abbiamo messo dei giovani che hanno qualità e la devono mettere in campo, senza paura di sbagliare, ma dobbiamo fare».

