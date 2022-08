Alessio Dionisi ha mal digerito la sconfitta del suo Sassuolo contro la Juventus, rilasciando una dichiarazione in zona mista

L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è rammaricato della sconfitta dei suoi ragazzi contro la Juventus di Max Allegri.

Queste le sue parole rilasciate a zona mista:

LE PAROLE- «Più che deleterio, sicuramente ha abbassato l’intensità del nostro gioco, ha tolto un po’ di pressione alla Juve e le ha permesso di riorganizzarsi perché la stavamo chiudendo nella loro metà campo. Peccato non essere passati in vantaggio perché quello era il nostro obiettivo visto quello che stavamo facendo ed eravamo riusciti a fare. Dopo non è che siamo calati, la Juve ha alzato l’intensità e lo stadio l’ha aiutata perchè i primi minuti lo stadio si sentiva che rumoreggiava. Però questa è una qualità della Juve, l’attitudine anche a difendersi e l’ha fatto bene. Noi l’abbiamo fatto un pochino meno bene e abbiamo pagato dazio».

L’articolo Dionisi: «Stavamo chiudendo la Juve nella propria metà campo» – VIDEO proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG