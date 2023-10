Dionisi sul caso scommesse: «Preferisco non esprimermi. Credo che…». Le parole del tecnico del Sassuolo in conferenza stampa

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa del caso scommesse. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

«Preferisco non esprimermi. Ho letto tanti commenti, tante sentenze, e io credo che se c’è qualcuno che sbaglia nella vita deve pagare, che sia calcio, vita, lavoro, però l’errore che si fa presto è giudicare prima della sentenza, lungi da me fare questo. Non sono ben informato, non credo di dover andare oltre a quello che ho detto»

The post Dionisi sul caso scommesse: «Preferisco non esprimermi. Credo che…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG