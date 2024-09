Il Milan ha presentato alla UEFA la lista per la Champions League di questa stagione con qualche esclusione eccellente

Nel mondo del calcio, le decisioni strategiche prese dai club possono avere un impatto significativo sulle loro prestazioni nelle competizioni. Una di queste decisioni è la scelta dei giocatori da inserire nella lista per le competizioni europee, come la Champions League. Quest’anno, il Milan, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, ha effettuato delle scelte che non hanno sorpreso gli addetti ai lavori ma che restano comunque di grande interesse per i fan e gli analisti sportivi.

Le esclusioni significative

Una delle decisioni più rilevanti riguarda l’esclusione di Luka Jovic, che, nonostante le aspettative, non è stato incluso nella lista dei giocatori scelti per partecipare alla fase campionato della nuova edizione della Champions League. Questa decisione permette di fare spazio a Tammy Abraham, ultimo arrivato nel club, che si unisce ad Alvaro Morata per completare il reparto offensivo della squadra. Non solo Jovic, ma anche altri giocatori come Fodé Ballo-Touré e Divock Origi non figurano nell’elenco, segnando una chiara direzione nelle preferenze tecniche e tattiche dell’allenatore.

Giovani promesse e assenze notevoli

Il Milan ha deciso anche di non includere i giovani talenti Alex Jimenez e Silvano Vos, nonostante siano considerati punti forti del progetto Milan Futuro. La loro esclusione è dovuta alla mancata soddisfazione dei requisiti necessari per essere inseriti nella Lista B, una regola che implica una militanza di almeno due anni nel club.

La rosa selezionata

Di seguito i giocatori rossoneri inseriti in Lista A per la Champions:

Portieri: 16 Mike Maignan, 57 Marco Sportiello.

Difensori: 2 Davide Calabria, 19 Theo Hernandez, 22 Emerson Royal, 23 Fikayo Tomori, 28 Malick Thiaw, 31 Strahinja Pavlovic, 42 Filippo Terracciano, 46 Matteo Gabbia.

Centrocampisti: 4 Ismael Bennacer, 8 Ruben Loftus-Cheek, 14 Tijjani Reijnders, 29 Youssouf Fofana, 80 Yunus Musah.

Attaccanti: 7 Alvaro Morata, 10 Rafael Leao, 11 Christian Pulisic, 17 Noah Okafor, 21 Samuel Chukwueze, 90 Tammy Abraham

