Diritti Tv, c’è l’attacco di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, a Claudio Lotito, presidente della Lazio: le dichiarazioni

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della tavola rotonda ‘Le nuove prospettive sulla riforma dello sport, ha parlato della questione diritti tv, lanciando un chiaro attacco al presidente della Lazio, Claudio Lotito.

«Pensare di poter fare ad arte per Lotito, che io chiamo ‘Lotrito’, una aggiudicazione dei diritti tv per 5 anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio, è una follia perché oggi tutto cambia di mese in mese, dalla guerra ai problemi economici. Noi ci siamo autodepredati il nostro calcio per anni e oggi ne paghiamo le conseguenze»

