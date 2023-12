Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato da Roma a margine del premio Andrea Fortunato riguardo i Diritti Tv

PAROLE – «I diritti tv della Premier League hanno avuto una riduzione del 22% sul valore di ogni partita. La Premier ha offerto 70 gare in più, per questo il valore é immutato, bisogna saper leggere i numeri. Ma ciò significa che siamo in una contingenza globale molto complessa. Il mondo si è fermato a livello diritti tv, anche per loro che sono e restano i primi della classe».

