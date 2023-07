Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato della questione relativa ai diritti tv della Serie A: le sue dichiarazioni

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato così della questione relativa ai diritti tv:

Eventuale rinvio Serie B per ricorsi? E’ grave nella misura in cui ogni volta che non si rispettano le tradizioni e i riti, tanto più quelli del campionato, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Mi dispiace perché sono legato sentimentalmente alla Lega di Serie B. Anche io ho sofferto momenti difficili, ci sono state cadute ma sono convinto che la Serie B e la Lega abbiano gli anticorpi per superare anche questa difficoltà

The post Diritti Tv Serie A, arrivano le rassicurazioni di Abodi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG