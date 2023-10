Diritti TV Serie A, adesso in Lega Calcio si respira un clima di cauta fiducia: ecco l’ultimo comunicato in merito

Si è svolta in videoconferenza una nuova assemblea della Lega Serie A, in cui si è discusso dei diritti TV. Ecco cosa è emerso dopo quest’oggi.

IL COMUNICATO – «L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le Società hanno approvato, in ambito di ripartizione dei diritti audiovisivi, il calcolo della quota abbonamenti e biglietti per la stagione in corso. Nel corso della riunione i Club hanno proseguito gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative per i diritti audiovisivi internazionali e sui pacchetti Betting&Dati. Relativamente ai diritti audiovisivi domestici del Campionato di Serie A, è stato fornita una dettagliata sintesi dopo le 5 giornate di trattative private con i tre broadcaster (DAZN, Mediaset e Sky). Nel corso della settimana verranno richieste le offerte migliorative per i vari diversi scenari competitivi. Le offerte finali verranno presentate e discusse nella Assemblea del prossimo 16 ottobre che si terrà in presenza presso la sede della Lega».

