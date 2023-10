A Sky Calcio Club, Marchegiani ha commentato così Juve Torino.

MARCHEGIANI – «Non si può dire che la Juventus vista contro il Torino abbia fatto una prestazione sufficiente per seguire gli obiettivi che ha, nemmeno per il quarto posto. La prestazione del derby non è una grande prestazione e così non le vinci tutte».

