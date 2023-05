Diritti TV Serie A, anche Mediaset potrebbe prendersene una fetta. L’annuncio del direttore finanziario Marco Giordani

Marco Giordani, direttore finanziario di Mfe-Mediaset, ha così parlato della possibile acquisizione dei diritti TV della Serie A.

LE PAROLE – «Faremo un’offerta, ma come sempre con un approccio razionale. Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto ‘carichi’ e quindi faremo offerte in un modo razionale. Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione: possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio ‘opportunistico’ sia in Italia sia in Spagna».

