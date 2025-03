Disastro Bayern prima dell’Inter: il peggio deve ancora arrivare?

Due titolari out e un altro in forte dubbio: il Bayern arriva a pezzi contro l’Inter che invece deve monitorare i progressi di diversi calciatori.

L’Inter si prepara ad affrontare il Bayern Monaco con alcuni dubbi legati alla condizione fisica di diversi giocatori. La squadra nerazzurra segue con attenzione l’evoluzione della situazione: un big è a fortissimo rischio derby ma il doppio confronto con i tedeschi è diversi giorni dopo. A destare maggiore preoccupazione sono le notizie provenienti dalla Germania. Il club bavarese sta facendo i conti con una serie di problemi che potrebbero influenzare la formazione da schierare nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Gli allenamenti ripresi dopo la pausa per le nazionali hanno portato brutte sorprese per Kompany che dovrà fare scelte difficili in vista della gara contro i nerazzurri.

Bayern senza due titolari in difesa

Secondo quanto riportato dalla Bild, Alphonso Davies non potrà più scendere in campo per il resto della stagione. Il laterale canadese ha riportato in nazionale la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco per almeno sei mesi. Un’assenza pesante per i bavaresi, che perdono un titolare fondamentale nella corsia sinistra. A complicare la situazione c’è anche lo stop di Dayot Upamecano. Il centrale francese si è infortunato al ginocchio sinistro e il club ha già confermato che il difensore non sarà a disposizione per diverse settimane.

Neuer ancora in dubbio per l’Inter

Oltre alle due assenze già confermate, il Bayern Monaco rischia di perdere un altro elemento chiave per la sfida contro l’Inter. Manuel Neuer, che sembrava sulla via del recupero dopo il problema al polpaccio accusato negli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen, ha avuto una ricaduta e la sua presenza è incerta. Lo staff medico sta valutando attentamente la sua condizione, ma non è ancora certo che il portiere possa essere pronto per la partita contro i nerazzurri. Una buona notizia per il Bayern riguarda invece Kim Min Jae, che ha smaltito i suoi problemi fisici ed è tornato regolarmente a disposizione.

