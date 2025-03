Inter-Inzaghi, avanti insieme? La nuova variabile può cambiare tutto

L’Inter e Inzaghi vogliono continuare insieme, ma c’è un dettaglio ancora irrisolto che mantiene aperte tutte le possibilità.

L’Inter ha le idee chiare sul futuro della propria guida tecnica. La stagione attuale ha confermato il valore di Simone Inzaghi, capace di costruire una squadra solida e competitiva su ogni fronte. La società ha sempre mostrato grande fiducia nel tecnico, che dal canto suo ha trovato un ambiente ideale per lavorare. Il legame con i giocatori è forte, la sintonia con la dirigenza è evidente e non ci sono segnali che facciano pensare a un ribaltone in panchina. Se in passato qualche dubbio sulla permanenza era stato sollevato, oggi il discorso appare ben diverso.

Scenari futuri e una decisione delicata

Anche lo stesso Inzaghi sembra intenzionato a restare a Milano, come evidenzia Il Giorno. Oltre al successo ottenuto sul campo, c’è un aspetto personale che pesa nella sua scelta: la famiglia si trova bene in città e il tecnico ha costruito un equilibrio che non vuole interrompere. Rispetto alle scorse stagioni, inoltre, la prospettiva di un mercato più strutturato potrebbe rappresentare un incentivo importante. Oaktree, che sta gestendo il club con attenzione ai conti, potrebbe garantire un budget sufficiente per rinforzare la rosa, evitando cessioni eccellenti. Questo scenario, unito alla consapevolezza di poter competere ancora ad alti livelli, rende la conferma di Inzaghi un’ipotesi sempre più concreta.

Il dettaglio che può stravolgere tutto

Nonostante tutto sembri indirizzato verso la permanenza, un fattore resta ancora da chiarire. L’Inter, che pur non sta neanche lontanamente prendendo in considerazione alternative, non ha ancora discusso un eventuale prolungamento contrattuale. Il rapporto con il tecnico scadrà nel 2026, e senza un rinnovo all’orizzonte, ogni scenario resta aperto. Se nei prossimi mesi non dovesse arrivare una proposta chiara, il rischio di un addio non sarebbe così remoto. La storia insegna che le svolte possono arrivare all’improvviso, proprio come accadde quando l’Inter lo strappò alla Lazio in pochi giorni. Per ora la volontà comune è quella di proseguire, ma fino a quando non ci sarà una firma, nessuna ipotesi può essere esclusa.

Leggi l’articolo completo Inter-Inzaghi, avanti insieme? La nuova variabile può cambiare tutto, su Notizie Inter.