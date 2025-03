Inter: un big è sempre più a rischio derby

I nerazzurri sono pronti a rituffarsi in gare ufficiali: domenica c’è il campionato e poi 3 giorni dopo il derby di Coppa: ci sono già defezioni certe.

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese dovendo verificare le condizioni di diversi attaccanti. Lautaro Martinez non sarà disponibile, mentre Marcus Thuram non è ancora al meglio dopo i problemi fisici accusati nelle ultime settimane: i problemi però non riguardano solo col reparto offensivo. La situazione costringe Simone Inzaghi a valutare alternative per mantenere alto il livello offensivo della squadra. Joaquin Correa potrebbe partire titolare, ma anche Marko Arnautovic spera in un’occasione per dimostrare di poter dare il proprio contributo. Il tecnico dovrà fare i conti con una serie di partite ravvicinate che non lasciano margini di errore nelle scelte di formazione.

L’incognita Lautaro e il rischio derby

Se inizialmente l’infortunio del capitano sembrava gestibile, ora il quadro appare più complicato. Il Corriere dello Sport sottolinea che lo staff tecnico ha deciso di rimandare ogni valutazione a lunedì, segnale che il problema potrebbe essere più serio del previsto. Il timore principale riguarda la sua presenza nel derby di Coppa Italia contro il Milan, una gara fondamentale per le ambizioni stagionali dei nerazzurri. L’assenza del numero 10 in un appuntamento così delicato potrebbe cambiare radicalmente le strategie di Inzaghi, che rischia di affrontare il periodo più intenso della stagione senza il suo punto di riferimento offensivo.

Le prossime ore saranno decisive

Il fatto che lo staff medico non abbia ancora dato certezze preoccupa l’ambiente nerazzurro, soprattutto perché il calendario non concede tregua: appare molto difficile al momento che Lautaro recuperi per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. I tifosi attendono aggiornamenti con il fiato sospeso, temendo un’assenza prolungata che metterebbe a rischio gli obiettivi stagionali della squadra.

