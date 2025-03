Marotta tiene fede alla sua fama: pronti due colpacci a zero?

Il presidente nerazzurro potrebbe sorprendere ancora con due colpi a parametro zero dalla Premier League.

Il ritorno in campo è ormai imminente per l’Inter di Inzaghi, che dovrà affrontare l’Udinese con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in cima alla classifica. Il duello a distanza con il Napoli continua a tenere alta la tensione, e ogni partita diventa fondamentale per il cammino verso lo Scudetto. La squadra nerazzurra vuole confermare la propria forza, ma per vari motivi non sarà per nulla facile. Intanto guarda già al futuro, con il calciomercato estivo che si preannuncia come un importante palcoscenico per rinforzare la rosa.

Doppio colpo in Premier League: Marotta ci pensa

Come fa notare Inter Live, una doppia suggestione proveniente dalla Premier League sta prendendo piede. Beppe Marotta, infatti, sta valutando l’opportunità di portare due top player a parametro zero: l’obiettivo è rinforzare la squadra con due nomi altisonanti. Le trattative potrebbero essere particolarmente intriganti, ma non mancano le difficoltà.

Sogni o realtà?

Il primo nome che spicca in difesa è quello di Virgil van Dijk, capitano del Liverpool. Il centrale olandese, con il contratto in scadenza, potrebbe lasciare i ‘Reds’ a fine stagione. Nonostante l’età di 33 anni, è considerato uno dei migliori difensori al mondo, e l’Inter sarebbe pronta ad approfittare della sua situazione contrattuale. Il principale ostacolo riguarda però l’ingaggio, con il difensore che percepisce 7,4 milioni di euro netti a stagione, cifra che al momento sembra difficile da sostenere per i nerazzurri. Non solo difesa: l’Inter potrebbe anche puntare su Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City. Il 34enne tedesco sta vivendo una stagione difficile con i ‘Citizens’, ma la sua esperienza e la qualità tecnica potrebbero rappresentare un valore aggiunto per la squadra di Inzaghi. Anche in questo caso, il problema principale è l’ingaggio, che supera i 7 milioni annui. Come se non bastasse, Oaktree intende investire solo in giocatori giovani, per cui è praticamente impossibile vedere l’olandese ed il tedesco all’Inter.

