Isaksen-Inter, affare possibile o semplice voce di mercato?

I nerazzurri hanno lasciato intendere che ci saranno investimenti la prossima estate e negli ultimi tempi di è parlato anche del laziale.

Il calciomercato dell’Inter inizia a prendere forma in vista della prossima estate quando ci sarà da ringiovanire la rosa che ha l’età media più alta di tutta la Serie A. Sono molti i profili in ballo e la dirigenza ha chiaro dove e come intervenire. Simone Inzaghi gradirebbe una seconda punta con ampia libertà d’azione, brava nel rientrare, saltare gli avversari e creare la superiorità numerica.

Una corsa a più nomi, spunta Isaksen

Il primo nome in lista è stato quello di Nico Paz, ma la possibilità di un suo trasferimento si è complicata. Il Como ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per trattenerlo ancora un anno, lasciandolo a disposizione di Fabregas. Per questo l’Inter guarda altrove, con Arda Guler che continua a essere un obiettivo suggestivo, ma non semplice da raggiungere. Tra le alternative, nelle ultime settimane ha preso quota anche Gustav Isaksen. L’esterno danese, protagonista di una crescita significativa con la Lazio, ha mostrato qualità importanti nel dribbling e nella finalizzazione. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo interessante per la trequarti, dove l’Inter cerca maggiore imprevedibilità.

Una trattativa difficile, la richiesta è altissima

Nonostante il gradimento di Inzaghi, l’Inter non ha avviato trattative concrete per Isaksen. Come riporta Inter Live, il danese è considerato un’opzione, ma non una priorità assoluta. Inoltre, il prezzo fissato dalla Lazio rappresenta un ostacolo significativo. Lotito ha chiesto 40 milioni di euro, una cifra giudicata eccessiva dai dirigenti nerazzurri. Al momento non ci sono margini per aprire una trattativa, anche se il profilo dell’esterno resta monitorato. L’Inter valuterà con attenzione le opportunità sul mercato e solo se dovessero verificarsi condizioni favorevoli potrebbe approfondire il discorso. Per ora, Isaksen resta un’idea più che una reale possibilità.

