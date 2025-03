Gatti-Inter, verità o bluff? La mossa che spiazza tutti

Le indiscrezioni di calciomercato sono tornate prepotentemente di attualità nella settimana di pausa del campionato.

L’Inter sta già lavorando per il futuro, con un focus particolare sull’attacco. Santiago Castro è il primo nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Il giovane attaccante del Bologna ha convinto per caratteristiche e potenziale, risultando una possibile alternativa a Lautaro Martinez. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, anche se girano cifre molto più alte, tant’è che i dirigenti stanno studiando a mosse particolari. Parallelamente, è spuntata un’ipotesi più affascinante: Arda Guler. Il giovane trequartista turco non ha trovato spazio nel Real Madrid e potrebbe cambiare squadra in estate: a tal proposito il connazionale Calhanoglu ha alimentato le voci con un messaggio sibillino.

Spunta una pista dalla Juventus, il Napoli ci prova

Oltre all’attacco, l’Inter valuta rinforzi anche in difesa. Le riflessioni sui rinnovi di Acerbi e De Vrij condizioneranno le strategie estive, ma l’acquisto di un nuovo centrale resta nei piani. Se i soliti nomi come Bijol e Beukema sono sempre attenzionati, di recente è emersa un’opzione inaspettata: secondo Inter Live si tratta di Federico Gatti. Il difensore della Juventus potrebbe lasciare Torino, con Napoli e Inter indicati tra le possibili destinazioni.

Osservato speciale nell’imminente sfida di campionato

A oggi, il Napoli sembra più determinato sull’ex Frosinone rispetto all’Inter, che non lo considera una priorità. I nerazzurri continuano a monitorare altri profili e nel weekend avranno un’occasione concreta per valutare da vicino due obiettivi difensivi. Domenica, nel match contro l’Udinese, gli osservati speciali saranno Jaka Bijol e Oumar Solet. Quest’ultimo, arrivato da svincolato a gennaio, si è distinto per prestazioni di alto livello, guadagnandosi un posto tra i migliori nel suo ruolo in Serie A; l’Inter lo seguiva anche prima, quando militava ancora nel Salisburgo.

