Poco o nulla dietro la Thu-La: tra i nuovi obiettivi spunta un nome insospettabile

Lautaro e Thuram restano intoccabili, ma dietro di loro il vuoto preoccupa. L’Inter studia rinforzi e tra i tanti nomi c’è una sorpresa.

I dirigenti nerazzurri stanno lavorando senza sosta per costruire il reparto offensivo del futuro. Dopo aver blindato Lautaro Martinez con un rinnovo faraonico, il prossimo passo è trovare un accordo con Marcus Thuram per eliminare la clausola rescissoria che rende il francese appetibile ai top club europei. Intanto, il destino di altri attaccanti sembra già scritto: Correa e Arnautovic non riceveranno proposte di rinnovo, mentre per Taremi si cercherà una sistemazione in estate, con il mercato arabo e quello turco pronti a offrirgli una nuova destinazione. Uno di questi ultimi tre però giocherà almeno una delle prossime gare. La strategia della dirigenza, secondo Inter Live, prevede almeno due nuovi ingressi, con un mix tra giovani promesse e acquisti mirati per mantenere alto il livello della squadra.

Un talento già in casa e un’occasione dalla Serie B

Tra i nomi più caldi c’è quello di Francesco Pio Esposito, reduce da una stagione più che convincente allo Spezia. L’Inter lo segue con attenzione e sta valutando se concedergli un’occasione in prima squadra o lasciarlo ancora in prestito per garantirgli continuità. Un altro giovane che potrebbe rientrare nei piani è Valentin Carboni, attualmente ai box per infortunio ma con il potenziale per inserirsi nelle rotazioni di Inzaghi, magari a partire dal Mondiale per Club. La società sa di dover rinforzare il reparto con almeno un attaccante che abbia un minimo di esperienza, e in quest’ottica l’attenzione è puntata sulla Serie A, dove diversi profili sono stati analizzati per capire chi potrebbe essere il rinforzo ideale.

Obiettivo Santiago Castro, ma il Bologna alza il prezzo

L’investimento principale potrebbe essere Santiago Castro, gioiello argentino che sta facendo parlare di sé. L’Inter lo segue da mesi, ma il Bologna non sembra disposto a fare sconti e chiede almeno 40 milioni di euro. La concorrenza inglese complica ulteriormente l’affare, motivo per cui i nerazzurri tengono vive anche altre piste. Lorenzo Lucca è un profilo interessante, sebbene ci sia il Napoli a complicare la trattativa con l’Udinese. Nikola Krstovic, attaccante rivelazione del Lecce, è un’opzione più accessibile ma con margini di crescita tutti da verificare. Non è escluso un ritorno di fiamma per Albert Gudmundsson, soprattutto se la Fiorentina scegliesse di non riscattarlo dal Genoa.

