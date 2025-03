Infortuni Inter, il quadro si complica: nuove assenze in vista dell’Udinese?

Inzaghi ritrova un titolare, ma la lista degli indisponibili si allunga: un recupero slitta, mentre un big rischia di saltare la prossima gara.

L’Inter prosegue la preparazione per la sfida contro l’Udinese con notizie ambivalenti dall’infermeria. Come riporta Sky Sport, Federico Dimarco ha completato l’intera sessione di allenamento con il gruppo, segnale incoraggiante per il suo rientro in campo. L’esterno nerazzurro ha superato i problemi fisici accusati nelle scorse settimane e si candida per una maglia da titolare nella trasferta in Friuli. Matteo Darmian ha lavorato solo in parte con i compagni, ma il percorso verso il recupero procede senza intoppi. Il laterale potrebbe aumentare il carico di lavoro nei prossimi giorni, con l’obiettivo di tornare tra i convocati per la prossima partita di campionato. Al di là degli infortunati ci saranno notevoli novità di formazione.

Zalewski e De Vrij verso il rientro

Il reparto arretrato nerazzurro attende di riabbracciare Stefan De Vrij, ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare le ultime due partite prima della sosta: per l’olandese oggi programma personalizzato, ci si aspetta che rientri in gruppo tra giovedì e venerdì, con tempistiche simili a quelle di Nicola Zalewski. L’esterno polacco ha svolto un lavoro differenziato ma è atteso in gruppo a breve, così da rientrare nei piani di Simone Inzaghi per il finale di stagione. Intanto, la situazione di Lautaro Martínez resta da monitorare con attenzione: il capitano dell’Inter non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio e verrà sottoposto a nuovi controlli all’inizio della prossima settimana.

Lautaro rischia di saltare il Milan

Lo staff medico dell’Inter non vuole forzare il recupero del Toro considerando gli impegni ravvicinati tra campionato e coppe. L’attaccante argentino potrebbe essere costretto a saltare l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, gara fondamentale per il cammino nerazzurro nella competizione. La sua presenza a Parma appare più probabile, anche se molto dipenderà dalle prossime valutazioni.

