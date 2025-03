Quali giovani l’Inter è disposta a sacrificare per un grande attaccante?

I nerazzurri si preparano ad un mercato coi fiocchi ma per farlo occorrerà anche essere attivi sul fronte delle cessioni.

L’attacco dell’Inter subirà numerosi cambiamenti nella prossima estate, come già anticipato da diversi mesi. Correa e Arnautovic sono sempre più vicini all’addio, e la posizione di Taremi potrebbe essere messa in discussione, vista l’incapacità di rendere come ci si aspettava e non solo. In questo scenario, la dirigenza nerazzurra si sta attivamente muovendo per trovare i giusti sostituti, con l’intento di rafforzare un reparto che, finora, non ha convinto appieno.

L’interesse per Santiago Castro

Tra i tanti nomi che circolano, uno in particolare ha conquistato la dirigenza dell’Inter: Santiago Castro del Bologna. Il giovane attaccante sta impressionando per le sue prestazioni, segnando gol importanti e dimostrando di avere un grande futuro. Considerato da molti come l’erede ideale di Lautaro Martinez, Castro è diventato il preferito per rinforzare l’attacco nerazzurro. Nonostante il suo valore di mercato che ha raggiunto i 40 milioni di euro, l’Inter sta cercando soluzioni per ridurre il costo dell’operazione, cercando possibili contropartite che possano facilitare l’accordo con il Bologna senza compromettere troppo il budget a disposizione.

Le mosse dell’Inter per abbassare il costo di Castro

Per cercare di abbassare il costo di Castro, secondo Inter Live, si ipotizza l’inserimento di Kristjan Asllani nell’affare, valutato intorno ai 25-30 milioni di euro. Inoltre, si sta considerando l’inserimento di un giovane dell’Under 19, come Aidoo, Alexiou o Topalovic, per cercare di bilanciare la trattativa e rendere l’offerta più interessante per il Bologna. Ausilio, però, non intende perdere il controllo dei propri gioielli e includerà nelle trattative clausole per garantire un futuro ritorno su eventuali rivendite. Inoltre, anche il discorso relativo alla recompra di Giovanni Fabbian potrebbe essere legato a questa operazione. Se tutto andrà come previsto, l’Inter potrebbe chiudere l’affare prima dell’inizio del Mondiale per club, facendo così un ulteriore passo verso il rafforzamento della propria rosa per la prossima stagione.

Leggi l’articolo completo Quali giovani l’Inter è disposta a sacrificare per un grande attaccante?, su Notizie Inter.