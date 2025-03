Inter, il colpo in difesa è Lucumi?

Il sogno di vedere Jhon Lucumi con la maglia nerazzurra sembra sempre più vicino, ma un imprevisto potrebbe cambiare tutto.

La stagione dell’Inter sta entrando nel vivo: la squadra ha l’opportunità di realizzare un’impresa titanica ma la dirigenza già pensa a come migliorare la rosa sul mercato. In particolare, l’attenzione è rivolta al reparto difensivo, che mostra segni di invecchiamento e potrebbe necessitare di un innesto di qualità; gli investimenti però ci saranno in tutti i reparti.

La retroguardia nerazzurra sotto esame

In casa Inter, il focus sulla difesa è più che mai attuale. Con un pacchetto di difensori che, seppur solido, sta invecchiando, la dirigenza sta valutando potenziali rinforzi per il futuro. La situazione di de Vrij, il cui contratto scade a giugno, rende ancora più importante la ricerca di un difensore centrale. I nerazzurri stanno monitorando diversi profili, ma tra questi spicca quello di Jhon Lucumi del Bologna. La sua esplosione in Serie A non è passata inosservata, tanto che diverse squadre, tra cui l’Atletico Madrid, stanno tentando di strapparlo alla concorrenza. L’Inter, però, potrebbe inserirsi nel mercato per anticipare i rivali.

I dettagli della possibile trattativa

Come riporta Inter Live, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2026 e quindi il suo prezzo potrebbe non essere eccessivo. Potrebbe bastare una cifra intorno ai 18 milioni di euro per strapparlo ai felsinei, una somma che non sarebbe eccessiva considerando il suo talento e la sua giovane età. Il centrale difensivo si è messo in evidenza con 33 presenze in stagione, segnando anche una rete e fornendo un assist. La sua abilità sia nel gioco aereo che nella gestione del pallone potrebbe essere la risposta perfetta alle esigenze dell’Inter, che è alla ricerca di un rinforzo che possa dare solidità alla retroguardia per i prossimi anni.

