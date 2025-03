L’Inter sogna il ritorno a Milano di Tonali, ma con una maglia diversa: l’affare è possibile o è solo una suggestione?

Il mercato estivo si avvicina e l’Inter è alla ricerca di una mezzala che possa prendere il posto di Mkhitaryan: l’armeno è uno degli elementi più importanti della rosa ma la sua stagione non si sta rivelando brillantissima e questo lo ha esposto a critiche anche feroci. Diversi i profili monitorati: Nico Paz è il primo nome in lista, ma anche Arda Güler e Samuele Ricci sono finiti nel mirino dei dirigenti nerazzurri. In particolare quest’ultimo è nel mirino del Milan. Nonostante questi nomi, i tifosi dell’Inter continuano a sognare Sandro Tonali: un colpo che farebbe parecchio rumore considerato il suo milanismo e i suoi precedenti in rossonero.

L’Inter valuta le alternative a Tonali

La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, ha sempre un occhio attento sul mercato. Dopo aver tentato, in autunno, di sondare la possibilità di un ritorno di Tonali in Italia, l’Inter ha dovuto fare i conti con un mercato sempre più competitivo. Nonostante i tentativi di avvicinarsi al centrocampista del Newcastle, le richieste degli inglesi, che lo considerano uno degli uomini chiave, sono molto alte. Potrebbero volerci tra i 60 e i 70 milioni di euro per strappare Tonali dalla Premier League, una cifra che non sembra decisamente alla portata dei nerazzurri.

Tonali, il ritorno è difficile ma non impossibile

Nonostante l’interesse iniziale e i tentativi di rientrare in gioco, la situazione riguardo a Tonali sembra essere già definita. Il centrocampista italiano è diventato il cuore del gioco del Newcastle e, a meno di sorprese clamorose, il suo trasferimento in Serie A sembra un’impresa ardua; è quanto riporta Inter Live. I nerazzurri hanno quindi deciso di concentrare le proprie risorse su altri obiettivi.

Leggi l’articolo completo Tonali all’Inter: sogno impossibile o affare sorprendente?, su Notizie Inter.