Inter folgorata da De Winter ma non è la sola: ecco come il club meneghino può battere la concorrenza 

L’Inter sta preparando una mossa decisiva per un ex Juve, ma la concorrenza è agguerrita: un asso nella manica potrebbe fare la differenza.

In casa Inter si sta riflettendo attentamente sul futuro della difesa: i nerazzurri stanno cercando di rafforzare il reparto per affrontare con maggiore solidità le sfide che li attendono in campionato e in Europa. La pausa del campionato è il momento ideale per sondare nuove opportunità e valutare i possibili rinforzi. Il ritorno alle gare ufficiali è previsto per domenica 30 marzo contro l’Udinese, giorno in cui i nerazzurri potrebbero scendere in campo in versione inedita; l’Inter però si sta già concentrando anche sui prossimi obiettivi di mercato.

Due obiettivi per il reparto difensivo

L’attenzione della dirigenza interista si è concentrata su due profili in particolare, entrambi difensori di Serie A: Jaka Bijol e Oumar Solet, prossimi avversari nel week end. Se il difensore sloveno è già stato sotto osservazione in estate, il francese ha stupito da quando è arrivato all’Udinese. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di club prestigiosi, tra cui Inter, Napoli, Lazio e Roma.

De Winter potrebbe arrivare come scambio

Un altro nome caldo per la difesa è quello di Koni De Winter, giovane centrale del Genoa. Il belga, ex Juventus, ha mostrato qualità notevoli e il suo profilo sta piacendo molto agli osservatori nerazzurri. Tuttavia, come fa notare Het Nieuwsblad, la concorrenza è forte, con Milan, Napoli e anche club di Bundesliga come il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco pronti a inserirsi. Il Genoa ha fissato una valutazione alta (sulla ventina di milioni) per De Winter, ma l’Inter potrebbe tentare di abbassare la richiesta inserendo Tomas Palacios come pedina di scambio. Questo approccio potrebbe aprire le porte a una trattativa vantaggiosa per il club nerazzurro, che potrebbe così rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

