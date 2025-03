Inzaghi all’Inter ancora a lungo? La Premier non la pensa così

A causa anche del trionfo che ha scritto la storia, il lavoro di Inzaghi è molto apprezzato soprattutto all’estero: il suo futuro è in bilico?

Il tecnico dell’Inter ha ricevuto un riconoscimento importante per il lavoro svolto nell’ultima stagione. La Panchina d’oro per il 2023-24 certifica il valore di un allenatore che ha portato la squadra nerazzurra a conquistare il ventesimo Scudetto, un traguardo storico per il club. La crescita della squadra sotto la sua guida ha portato non solo a risultati sul campo, ma anche a un’identità di gioco chiara e riconoscibile, capace di imporsi in Italia e in Europa. Il successo ottenuto ha rafforzato la posizione dell’allenatore all’interno della società e consolidato il legame con il gruppo di lavoro, elemento chiave per gli obiettivi futuri. Non mancano però le voci fuori dal coro che vedono imminente un cambio in panchina per i nerazzurri.

L’Inter vuole blindare il tecnico

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare: la permanenza di Inzaghi non è in discussione. L’attuale contratto scade nel 2026, ma l’obiettivo del club è evitare qualsiasi tipo di incertezza. Il presidente Marotta considera il tecnico una figura centrale nel progetto sportivo anche se, come riporta il Corriere dello Sport, in passato alcune voci lo avevano accostato a club della Premier League, ma la volontà della società è sempre stata quella di proseguire insieme. Lo stesso Marotta ne ha parlato nei giorni scorsi.

Accordo vicino per il rinnovo fino al 2027

Non ci saranno sorprese: il prolungamento del contratto è ormai una formalità. L’Inter e Inzaghi continueranno insieme almeno fino al 2027, con l’intesa economica che sarà adeguata ai successi raggiunti. Il club riconosce il valore del lavoro svolto e vuole premiare il tecnico con un accordo che rifletta la crescita della squadra sotto la sua guida. I prossimi incontri serviranno a definire i dettagli, ma la decisione è già stata presa: la storia tra l’Inter e il suo allenatore non si interromperà.

Leggi l’articolo completo Inzaghi all’Inter ancora a lungo? La Premier non la pensa così, su Notizie Inter.