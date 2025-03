Inter, allarme rientrato sulle fasce? Forse no…

Dumfries out, Darmian recupera, ma l’Inter non può stare tranquilla: Inzaghi pronto anche ad adottare soluzioni d’emergenza.

L’Inter si prepara alla sfida con l’Udinese senza il proprio esterno destro titolare Denzel Dumfries, che poi era anche l’uomo più in forma della truppa. Matteo Darmian è il favorito per sostituirlo sulla fascia destra. L’ex Manchester United ha superato gli acciacchi dell’ultimo mese e ha già dato prova di grande affidabilità in situazioni simili. La sua esperienza può rivelarsi determinante, anche se la sua spinta offensiva non è paragonabile a quella dell’olandese. Inzaghi potrebbe valutare anche altre opzioni per garantire maggiore dinamismo sulla fascia, a seconda dell’andamento della partita. La situazione non è molto migliore sull’altra fascia anche se per la gara di domenica dovrebbe essere a disposizione anche Zalewski.

Dumfries out fino al ritorno

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’olandese non sarà disponibile almeno fino al ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Altre fonti invece ritengono che la sua presenza all’Allianz Arena per la gara di andata appare improbabile ma non impossibile: in ogni caso Inzaghi avrà il compito di trovare la soluzione migliore per affrontare le prossime sfide. Non sarà facile per la squadra dimostrare di poter competere anche senza uno dei suoi elementi chiave.

Ipotesi alternative per le prossime gare

La sfida contro l’Udinese sarà solo il primo test: Darmian resta l’opzione più sicura, ma non l’unica. Zalewski potrebbe essere adattato sulla destra, lui che è abituato a giocare a sinistra, posizione in cui c’è il ritrovato Dimarco. Un’altra soluzione porterebbe all’avanzamento di Pavard o Bisseck, che garantirebbero maggiore solidità difensiva senza rinunciare troppo alla spinta offensiva. Queste opzioni dipenderanno dalla condizione fisica dei giocatori e dalle indicazioni che arriveranno dalle prossime partite di campionato. A Bergamo a gara in corso ci ha giocato Bisseck sulla destra: fondamentale però è non ripetere il caos di Napoli.

