Inter, un bomber da Champions nel mirino: svolta inattesa?

Un nome inatteso sta scalando le preferenze dell’Inter per l’attacco: i numeri sono impressionanti, ma ci sono ancora valutazioni da fare.

L’Inter sta pianificando con attenzione le mosse per il prossimo mercato, concentrandosi su rinforzi mirati in attacco. Il profilo ideale prevede un giocatore capace di garantire gol con continuità, ma anche di adattarsi al gioco della squadra. Tra i vari nomi presi in esame, uno in particolare sta catturando l’attenzione degli osservatori nerazzurri. Si tratta di un attaccante che sta vivendo una stagione esaltante che sta attirando su di sé l’interesse di più club prestigiosi. L’Inter ha fatto chiaramente capire che la prossima estate ci saranno diversi investimenti.

Sfida di mercato con un rivale storico

Oltre all’Inter, un’altra big del calcio italiano sta seguendo da vicino la situazione, valutando se inserirsi nella trattativa. Non sarebbe la prima volta che le due squadre si trovano a contendersi un obiettivo comune, con esiti spesso imprevedibili. La ricerca di un centravanti di spessore è una priorità condivisa, considerando la necessità di rinforzare il reparto avanzato per la prossima stagione. L’idea di anticipare la concorrenza e assicurarsi il talento giusto potrebbe spingere i club a muoversi con decisione già nelle prossime settimane. La volontà del giocatore, come spesso accade in questi casi, potrebbe rivelarsi determinante nella scelta finale.

Pavlidis, la sorpresa che intriga l’Inter

Il nome finito nel mirino della dirigenza nerazzurra è quello di Evangelos Pavlidis, attaccante del Benfica. Dopo aver brillato nei Paesi Bassi con Willem II e AZ Alkmaar, il centravanti greco sta vivendo una stagione da protagonista in Portogallo, mettendo a segno 20 gol complessivi, di cui 7 in Champions League (3 in una sola gara contro il Barcellona). Acquistato per 18 milioni di euro più bonus, Pavlidis sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli, attirando l’interesse di diverse squadre di primo piano. Tra queste, come riporta l’esperto di mercato Ekrem Konur, oltre all’Inter, c’è anche la Juventus, che potrebbe dare vita a un nuovo duello di mercato con i nerazzurri.

