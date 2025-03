Italia eliminata: bordate di Cassano agli interisti

L’ex fantasista Antonio Cassano ha commentato l’eliminazione dell’Italia dalla Nations League non risparmiando critiche.

L’eliminazione dell’Italia dalla Nations League, ad opera della Germania, non ha lasciato indifferenti gli appassionati di calcio. Tra le voci più critiche, spicca quella di Antonio Cassano, ex attaccante della nazionale, che ha analizzato senza peli sulla lingua le prestazioni degli azzurri nelle due sfide contro la Germania. A Viva el Futbol, Cassano ha parlato in maniera diretta e senza risparmiare giudizi sui calciatori che indossano la maglia della nazionale. In particolare, ha sottolineato la mancanza di personalità e la scarsa qualità di molti giocatori, evidenziando come la squadra non sembri essere al passo con le migliori d’Europa. Eppure non tutti gli interisti hanno colpito in negativo.

Le lacune della nazionale italiana

Cassano ha puntato il dito contro la formazione azzurra, lamentando la mancanza di giocatori in grado di fare la differenza. Secondo l’ex calciatore, il mister Luciano Spalletti sta cercando di mettere ordine e di trasmettere idee, ma la qualità della rosa lascia a desiderare. A suo avviso, non è sufficiente appoggiarsi su elementi che non sono protagonisti nei rispettivi club, come nel caso di Giacomo Raspadori, che, pur avendo disputato una buona partita, viene visto come un esempio della crisi che affligge la nazionale. La mancanza di giovani talenti affermati in Italia è un fattore che preoccupa profondamente, poiché in un calcio sempre più competitivo non basta la volontà per emergere.

Il futuro della nazionale e le critiche

Infine, Fantantonio si esprime su Bastoni ed Acerbi: “Giudicherò Bastoni positivamente il giorno che lo vedrò giocare a 40 a 50 metri dalla porta. Poi è vero che il primo gol a San Siro contro i tedeschi parte da un suo cambio di gioco per Barella. Perfetto, ma io dico che preferisco avere Tah e Rudiger come centrali per tenere i piedi sulla linea di metà campo. Far tornare Acerbi per marcare Haaland? Per me è follia, è fuori da ogni logica, mi preoccupa molto questo pensiero. Ripartiamo dal nostro ct che è molto forte”.

