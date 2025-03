Inter, la verità sull’attacco: chi giocherà davvero contro l’Udinese?

I nerazzurri si stanno allenando in vista del match di domenica prossima contro i friulani, anche se non sono ancora tornati a Milano tutti i nazionali.

L’Inter si trova a dover gestire diverse incognite in vista della sfida con l’Udinese. Con la ripresa del campionato ormai alle porte, l’allenatore Simone Inzaghi è chiamato a risolvere una serie di problemi di formazione che potrebbero influire sulle scelte in attacco. Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, è ancora in fase di recupero dopo l’infortunio subìto a Bergamo. Il suo obiettivo è tornare in campo per il derby di Coppa Italia, ma anche in quel caso la sua presenza non è garantita. La sua situazione è monitorata quotidianamente, con la speranza di vederlo disponibile per l’importante sfida contro il Milan. Non solo brutte notizie, però: Inzaghi è pronto a riaccogliere un pezzo pregiato, le novità di formazione saranno tante.

Il nodo della punta centrale

Per sostituire Lautaro, l’allenatore dell’Inter ha a disposizione un’ampia scelta di giocatori: la Gazzetta dello Sport fa il punto su ognuno di queste. Thuram è pronto a tornare in gruppo e dovrebbe giocare dal primo minuto contro i bianconeri; difficile che al suo fianco ci sia Taremi, che rientrerà solo giovedì, dopo aver partecipato agli impegni con la sua nazionale.

Il ballottaggio in attacco

Al fianco del figlio d’arte, Correa sembra essere una delle opzioni più concrete: l’attaccante argentino ha lavorato intensamente durante la sosta, cercando di farsi trovare pronto per la ripresa del campionato. A contendersi il posto da titolare con lui ci sarà anche Arnautovic, che in nazionale ha giocato una partita e mezzo. La decisione finale dipenderà dalle ultime valutazioni mediche, ma la sosta sembra aver dato respiro a chi era rimasto infortunato. Anche se la formazione dell’Inter è ancora un’incognita, l’arrivo del derby di Coppa Italia e la sfida di campionato contro l’Udinese sono occasioni cruciali per testare le opzioni a disposizione dell’allenatore.

