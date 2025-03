Inter su Arda Guler: il turco gela i tifosi

Il giovane talento turco si è sbilanciato sul suo futuro dopo le tante voci di mercato degli ultimi giorni.

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo di qualità per la sua rosa. Gli occhi dei nerazzurri erano già puntati su Nico Paz, un giovane talento di proprietà del Como, ma negli ultimi giorni è emerso un altro nome. Si tratta di Arda Güler, centrocampista classe 2005, che ha attirato l’attenzione di Marotta e dei dirigenti interisti. Il profilo del turco, reduce da una stagione al Real Madrid caratterizzata da un minutaggio non così elevato, sta suscitando l’interesse delle big italiane, pronte a sondare il terreno per un possibile trasferimento. Qualche giorno fa, Hakan Calhanoglu ha alimentato le voci su un possibile trasferimento di Güler a Milano.

La questione Arda Güler: futuro ancora a Madrid?

Tuttavia, la situazione non sembra così semplice. Arda Güler, infatti, ha dichiarato ieri di essere determinato a restare al Real Madrid per il lungo periodo, smentendo così i rumors di un trasferimento imminente. Il talentuoso giocatore ha più volte ribadito l’importanza di continuare a lavorare con i Blancos, un club che gli ha dato fiducia fin dal suo arrivo.

Le parole di Arda Güler: nessun trasferimento all’Inter

In un’intervista rilasciata a Marca, Arda Güler ha chiarito senza equivoci il suo futuro: “Siamo pronti a lottare per tutti e tre i titoli fino alla fine della stagione, e sarà emozionante. Il Madrid lotta sempre per vincere ogni partita e ogni titolo. Personalmente, il mio unico desiderio è giocare ogni partita e aiutare la mia squadra a vincere ogni titolo. Il Real mi ha dato un piano e io ci credo ancora. Sono sicuro che a Madrid ci riuscirò. Ho persino comprato una casa a Madrid”. Si tratta di dichiarazioni piuttosto chiare: saranno solo di facciata?

