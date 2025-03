Taremi riscrive la storia: farà lo stesso anche all’Inter?

Una doppietta che può cambiare tutto: i tifosi nerazzurri e non solo ammirano le ultime gesta dell’ex Porto.

Il rendimento di Mehdi Taremi con la maglia dell’Inter ha sollevato più di qualche perplessità. Arrivato con grandi aspettative, l’attaccante iraniano non è riuscito a esprimere il suo potenziale come sperato. Nonostante molti segnali positivi nel precampionato, il suo impatto nelle partite finora giocate è stato piuttosto deludente. Molti tifosi avevano iniziato a nutrire dubbi sulle sue capacità, soprattutto quando si sono susseguiti i momenti di appannamento, nonostante la sua esperienza internazionale. Poi si è capito che molto era dovuto ad un motivo ben preciso.

La sorpresa contro l’Uzbekistan

Inaspettatamente, ieri Taremi ha cambiato le carte in tavola durante la partita contro l’Uzbekistan. Nonostante un fastidioso problema di pubalgia che lo tormenta da settimane, l’attaccante ha deciso di scendere in campo, mostrando una determinazione che non tutti si aspettavano. La sua prestazione è stata qualcosa di straordinario, come evidenzia la Gazzetta dello Sport: una doppietta che ha permesso all’Iran di qualificarsi per i Mondiali 2026. I suoi compagni, visibilmente sorpresi, hanno applaudito il gesto tecnico e la freddezza sotto porta, un segnale che Taremi può ancora essere decisivo quando serve.





Mehdi Taremi scores a fantastic goal for Iran pic.twitter.com/HoNO8m43yt — KinG £ (@xKGx__) March 25, 2025

La doppietta che cambia tutto

La doppietta di ieri rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella carriera di Taremi con l’Inter. Dopo mesi di difficoltà, finalmente il giocatore iraniano ha dimostrato il suo valore in una situazione di grande pressione. Non solo ha portato la sua nazionale ai Mondiali, ma ha anche dato un chiaro segnale a Inzaghi: quando è in forma, può essere un elemento cruciale per la squadra. Questo successo, seppur con il disturbo fisico ancora presente, potrebbe essere l’inizio di una nuova fase per Taremi, che ora torna ad Appiano con una consapevolezza e una motivazione rinnovate.

