Inter, la verità dietro il recupero dei nazionali: chi sorprenderà in campo?

Oltre ad acciaccati ed infortunati, Simone Inzaghi da oggi inizia a valutare le condizioni dei giocatori impegnati con le nazionali.

L’Inter, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, ha dimostrato negli ultimi anni una capacità unica nel riprendersi dopo le soste, evitando contraccolpi da impegni con le nazionali. Il segreto risiede nell’intelligenza di Inzaghi nel riattivare subito la squadra, che da due stagioni ha raccolto ben 17 punti su 21 disponibili. I suoi giocatori, tornati dalle nazionali, sembrano pronti a scendere in campo con la giusta motivazione, come accaduto con Dumfries a Monza, Lautaro a Roma e Thuram a Verona. Piuttosto chi preoccupa, non poco tra l’altro, è chi non è stato convocato dalla squadra del suo paese.

I nazionali nerazzurri: il recupero è una priorità

I giocatori che hanno partecipato agli impegni con le nazionali sono tornati in condizioni fisiche diverse. Thuram, ad esempio, non ha svolto allenamenti con la Francia ed è tornato subito a Milano per iniziare un trattamento per la caviglia infortunata: ora è pronto a riaggregarsi al gruppo. Lautaro Martinez, anch’egli rientrato in anticipo, ha un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare almeno una partita. Di positivo c’è che Bastoni, Calhanoglu e Asllani sono i più in forma, avendo giocato con continuità nei loro rispettivi impegni; Frattesi, invece, è stato protagonista solo per un’ora in Nazionale, ma ora si prepara per tornare a disposizione di Inzaghi.

La sfida di Taremi: incertezze per il rientro

Continua a generare ansia la situazione che riguarda Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha dovuto fare i conti con un periodo di difficoltà fisica dovuto alla pubalgia. Dopo essere rimasto in panchina contro gli Emirati Arabi Uniti, è stato in forte dubbio ma ha giocato la partita contro l’Uzbekistan. L’ex Porto ha fatto doppietta e perlomeno torna a Milano con umore alle stelle: starà ad Inzaghi capire se la pubalgia è stata effettivamente sconfitta.

Leggi l’articolo completo Inter, la verità dietro il recupero dei nazionali: chi sorprenderà in campo?, su Notizie Inter.