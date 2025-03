Il colpo dell’Inter: Petar Sucic sta davvero sorprendendo?

Un acquisto effettuato a gennaio, un infortunio che ha fatto temere il peggio. Ma ora, Petar Sucic sta mostrando segnali clamorosi.

Nel mercato di gennaio, l’Inter ha completato un acquisto sorprendente, ingaggiando il centrocampista Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria. Il giovane croato, noto per il suo talento, è tuttora al centro di molte discussioni: gli addetti ai lavori si chiedono che ruolo abbia e soprattutto quali siano le sue caratteristiche, non mancano pareri clamorosi. Un infortunio serio aveva tenuto Sucic lontano dai campi di gioco per diversi mesi, mettendo anche in dubbio la sua capacità di adattarsi rapidamente al livello richiesto dalla Serie A. Nonostante ciò, l’Inter ha deciso di acquistarlo comunque lasciandolo però completare la stagione con la sua squadra di club.

Il rientro alle gare ufficiali

La sua condizione fisica è migliorata costantemente e, mentre l’Inter attendeva il suo ritorno, il centrocampista ha anche guadagnato spazio in nazionale. La Croazia ha affrontato la Francia nei quarti di finale della Nations League: il doppio confronto si è concluso con la sconfitta della squadra croata ai calci di rigore. Nonostante il risultato negativo, Sucic ha stupito tutti con la sua prestazione, giocando l’intero match e portando a casa un record che lo ha reso protagonista.

Il record impressionante

La prestazione di Sucic contro la Francia è stata storica: come evidenzia FcInter1908.it, nei 120 minuti di gioco ha percorso ben 17.943 metri, stabilendo un nuovo record per la nazionale croata. Questo straordinario risultato ha superato quello di Marcelo Brozovic, che nel Mondiale in Qatar aveva percorso 16,7 chilometri contro il Giappone. Con il record conquistato, Sucic ha dimostrato il suo incredibile potenziale fisico e la sua capacità di influire sul gioco per tutta la durata di una partita. Un acquisto da 14 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus sembra ora un investimento che potrebbe rivelarsi molto più prezioso di quanto inizialmente previsto.

