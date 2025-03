Inter, recuperi cruciali e scelte sospese: Inzaghi pronto a sorprendere contro l’Udinese?

Con tanti giocatori finalmente recuperati, Inzaghi si trova di fronte a decisioni cruciali per la sfida contro l’Udinese.

L’Inter è desiderosa di riprendere il proprio cammino ed una prima tappa è il ritorno dei nazionali che si rivedono ad Appiano dopo gli impegni faticosi della sosta. Simone Inzaghi può finalmente contare su una parte importante della rosa, ad eccezione di Taremi e Asllani che, come riporta la Gazzetta dello Sport, arriveranno oggi, per prepararsi al prossimo impegno di campionato contro l’Udinese. Sarà una partita delicata, con l’Inter che dovrà affrontare la squadra friulana senza alcuni titolari. Nonostante la mancanza di alcune pedine fondamentali, l’obiettivo è chiaro: cercare di ottenere tre punti per consolidare la posizione in campionato. La sfida con l’Udinese si presenta insidiosa, considerando la fisicità della squadra di Runjaic, che ha già messo in difficoltà formazioni di alta classifica.

Defezioni rumorose

Le scelte di Inzaghi non saranno semplici, dato che dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Bastoni sarà squalificato, mentre Dumfries e Lautaro sono alle prese con problemi muscolari che li mettono sicuramente fuori causa per la partita. Nonostante queste difficoltà, il tecnico nerazzurro potrà contare su un buon numero di giocatori per cercare di mantenere alta la competitività della squadra.

Rientri da maneggiare con cura

La buona notizia in casa Inter è il ritorno in gruppo di Federico Dimarco, pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra, con l’altro ristabilito Darmian che sarà chiamato a sostituire Dumfries sulla destra. Dumfries, invece, dovrà lottare contro il tempo per esserci in tempo per la sfida con il Bayern Monaco, che si giocherà l’8 aprile. Per via di questi stop nelle prossime gare la formazione dell’Inter sarà interessata da turnover: contro l’Udinese Bisseck agirà sul centrosinistra con Carlos Augusto pronto a subentrare dalla panchina sia come braccetto che come quinto a seconda di dove ce ne sarà bisogno. I recuperi di Zalewski e De Vrij offriranno a Inzaghi ulteriori opzioni ma ovviamente difficilmente tutti i rientranti avranno i 90 minuti nelle gambe.

Leggi l’articolo completo Inter, recuperi cruciali e scelte sospese: Inzaghi pronto a sorprendere contro l’Udinese?, su Notizie Inter.