Disastro prima di Inter-Roma, salta anche lui il big match: allenatore disperato

Un’altra brutta notizia per Gian Piero Gasperini e la Roma prima di un match cruciale come quello contro l’Inter, in programma il 5 aprile, giorno di Pasqua. L’allenatore si trova ora a dover fare a meno di un altro pezzo importante della rosa: l’esterno Wesley sarà, infatti, indisponibile per la sfida contro i nerazzurri a causa di un infortunio muscolare.

Wesley salta Inter-Roma

L’infortunio di Wesley arriva come un fulmine a ciel sereno. Dopo aver risposto alla chiamata della nazionale brasiliana, durante la partita disputata con il suo paese, il difensore ha accusato un problema muscolare, costringendolo a lasciare il campo. Gli accertamenti hanno rivelato una lesione muscolare alla coscia, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un periodo ancora indefinito. Wesley, che era stato tra i protagonisti della squadra giallorossa, salterà così la partita contro l’Inter, uno degli appuntamenti più importanti del campionato.

Le difficoltà per Gasperini e la Roma

Per Gian Piero Gasperini, che ha preso il timone della Roma l’estate scorsa, l’assenza di Wesley è un duro colpo. Il tecnico si trova a dover fare a meno di un elemento che aveva acquisito un ruolo di grande importanza nella batteria degli esterni. La Roma, che ha già dovuto fare i conti con diverse assenze durante la stagione, si ritrova ora in difficoltà, proprio nel momento in cui aveva bisogno di una squadra compatta per affrontare uno dei big match più attesi dell’anno e continuare la rincorsa al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, attualmente occupato dal Como di Cesc Fabregas.

L’infortunio di Wesley si aggiunge a un periodo già difficile per la Roma. La squadra ha avuto alti e bassi durante la stagione, ma è proprio nei momenti cruciali che le assenze pesano di più. La sfida contro l’Inter rappresenta una vera e propria prova di maturità per la squadra di Gasperini, che dovrà cercare di non perdere terreno nella corsa alla zona alta della classifica.