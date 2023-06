Spiacevole disavventura per Bakayoko. Ecco cosa è successo al centrocampista francese del Milan. L’accaduto

come riportato da Calciomercato.com alla guida della sua Lamborghini Urus gialla, si è scontrato con un’altra vettura, una Volvo, in piazzale Piola, durante la mattinata. Sui social è diventato immediatamente virale il video che ritrae il centrocampista francese subito dopo lo scontro mentre, ancora seduto al posto guida, viene circondato da diversi fan che lo chiamano per nome e si accertano delle sue condizioni

